В Петербурге установили повышенный класс пожарной опасности

Сотрудники комитета по благоустройству усиливают патрулирование лесопарков в период жаркой погоды. Посещать леса не запрещено, но гражданам напоминают, что в Петербурге действует повышенный класс пожарной опасности.
Столбики термометров продолжают держаться на экстремальных отметках. В зоне погодной аномалии находится почти вся европейская территория страны, запах гари от лесных пожаров чувствуется на юге Москвы.
комитет по благоустройству.
Чтобы не допустить подобной ситуации в Петербурге, в участковых лесничествах организовали дежурство. Кроме того, за обстановкой следят камеры видеонаблюдения.
Горожан просят быть осторожными на отдыхе в лесах и не разжигать огонь в неположенных местах.
В начале лета специалисты Курортного лесничества прочистили 83 км противопожарных минерализованных полос и 25 км просек, проложили 10 км новых просек.
Фото: комитет по благоустройству
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