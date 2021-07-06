  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге установили повышенный класс пожарной опасности
Сегодня, 12:40
92
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге установили повышенный класс пожарной опасности

0 0

Гражданам напомнили, что разводить огонь в неположенных местах, в том числе в лесу, запрещено.

Сотрудники комитета по благоустройству усиливают патрулирование лесопарков в период жаркой погоды. Посещать леса не запрещено, но гражданам напоминают, что в Петербурге действует повышенный класс пожарной опасности.

Столбики термометров продолжают держаться на экстремальных отметках. В зоне погодной аномалии находится почти вся европейская территория страны, запах гари от лесных пожаров чувствуется на юге Москвы.

комитет по благоустройству.

Чтобы не допустить подобной ситуации в Петербурге, в участковых лесничествах организовали дежурство. Кроме того, за обстановкой следят камеры видеонаблюдения. 

Горожан просят быть осторожными на отдыхе в лесах и не разжигать огонь в неположенных местах. 

В начале лета специалисты Курортного лесничества прочистили 83 км противопожарных минерализованных полос и 25 км просек, проложили 10 км новых просек. 

Фото: комитет по благоустройству 

Теги: лесопарк, пожароопасность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии