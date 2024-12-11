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Неизвестные ограбили школьника в лесопарке в Волхове
Сегодня, 11:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные ограбили школьника в лесопарке в Волхове

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавших разыскивают.

Полицейские разыскивают неизвестных, ограбивших десятиклассника в лесопарке в Волхове.

Вечером 30 января в полицию Волховского района обратилась местная жительница, сообщив, что в период с 20:00 до 20:30 на территории лесопарка имени П.Г. Антипова в городе Волхов двое неизвестных мужчин напали на ее 16-летнего сына, учащегося 10 класса, забрали у него мобильный телефон, перевели на неизвестный банковский счет 20 тысяч рублей, после чего телефон отдали и с места скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавших разыскивают.

Фото: Piter.tv

Теги: волхов, лесопарк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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