Неизвестные ограбили школьника в лесопарке в Волхове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавших разыскивают.

Полицейские разыскивают неизвестных, ограбивших десятиклассника в лесопарке в Волхове.

Вечером 30 января в полицию Волховского района обратилась местная жительница, сообщив, что в период с 20:00 до 20:30 на территории лесопарка имени П.Г. Антипова в городе Волхов двое неизвестных мужчин напали на ее 16-летнего сына, учащегося 10 класса, забрали у него мобильный телефон, перевели на неизвестный банковский счет 20 тысяч рублей, после чего телефон отдали и с места скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавших разыскивают.

Фото: Piter.tv