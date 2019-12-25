Ленобласть благоустраивает лесопарк в честь героя Великой Отечественной

Концепцию входной зоны лесопарка разработают участники форма "Ладога" совместно с краеведами, архитекторами, ландшафтными дизайнерами и членами семьи Петра Григорьевича.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал инициативу депутата Госдумы Ольги Занко по восстановлению лесопарка имени героя Великой Отечественной войны Петра Антипова в Волхове.

Как рассказали в правительстве Ленобласти, вместе с семьей Петра Григорьевича и администрацией Волховского района был составлен план восстановления лесопарка, согласно которому в этом году планируется завершить работы по очистке его территории.

Концепцию входной зоны лесопарка разработают участники форма "Ладога" совместно с краеведами, архитекторами, ландшафтными дизайнерами и членами семьи Петра Григорьевича.

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Антипов участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда, участвовал в Сталинградской битве и на Курской дуге. В 1945 в результате тяжелого ранения потерял обе ноги, правую кисть и левую руку, после чего прошёл лечение, завершил обучение, женился, воспитал детей, стал первым Героем социалистического труда среди лесников. Позднее в его честь была учреждена награда для лучших профессионалов в этой области.

Фото: лесантипова.рф