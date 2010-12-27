На 6-й Советской улице чиновники установили песочницу за 350 тысяч рублей

Когда как средняя цена такого строения не превышает 10 тысяч рублей.

Участники движения "Центральный район за комфортную среду обитания" обнаружили на 6-й Советской улице новую детскую площадку. Согласно тендеру, ее установили за 5 млн рублей. К слову, одна песочница без песка стоила местным властям 350 тысяч рублей. Однако средняя цена такого строения не превышает 10 тысяч рублей. Об этом сообщает руководитель движения Ярослав Костров.

На месте новой детской площадки когда-то стояла старая. Несколько лет назад ее демонтировали. После жалоб родителей чиновники заказали другую — по тендеру ее цена составляет около 5 млн рублей. Одна песочница в виде домика обошлась чиновникам в 350 тысяч рублей.

В настоящее время активисты обратились в прокуратуру, чтобы выяснить куда ушли деньги из городского бюджета. К слову, полностью модернизированную площадку с песочницей, качелями, горками и прочим можно купить за 2,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что у Смольного пикетируют люди против строительства "бетонных коробок" в историческом центре Петербурга.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания