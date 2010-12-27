У Смольного пикетируют против строительства "бетонных коробок" в историческом центре Петербурга

Жители Петербурга требуют от властей прекратить строительство на месте сквера в Кузнечном переулке и сада на Неве.

Серия пикетов против уничтожения скверов и садов в историческом центре Петербурга началась у Смольного. Об этом сообщает в соцсетях группа "Центральный район за комфортную среду".

В частности, жители Петербурга требуют от городских властей прекратить строительство на месте сквера в Кузнечном переулке и сада на Неве.

Сообщается, что через несколько часов активисты переместятся к музею Достоевского, "где миллиардер Якунин и талантливый "архитектор" Герасимов будут презентовать свой проект стеклянно-бетонной коробки на месте зеленых насаждений!"

Ранее мы писали, что пикеты пройдут у Смольного, Законодательного Собрания и в сквере на Кузнечном переулке 10,11 и 12 апреля.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"