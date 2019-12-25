Теперь 22 ноября в Петербурге будут отмечать День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге депутаты установили новую памятную дату. Соответствующий документ опубликован на сайте ЗакСа.

Теперь 22 ноября в Петербурге будут отмечать День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни. За внесение изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" проголосовало 38 депутатов.

Отмечается, что дорога вошла в историю обороны города.

Ранее мы сообщали о том, что в память о Великой Победе на портале госуслуг появился новый раздел.

Фото:Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник/вк