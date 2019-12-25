В Петербурге установили новые стандарты стоимости ЖКУ

Они рассчитываются каждый год.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Петербурга "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг". Об этом 9-го февраля сообщила пресс-служба Смольного.

Размеры региональных стандартов утверждаются ежегодно. Они применяются для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и для расчета мер социальной поддержки в виде денежных выплат.

Ранее власти Петербурга предложили выплачивать компенсации за оплату ЖКУ на основе фактического потребления. Речь идет о льготных категориях граждан, которые получают льготы в виде компенсации для оплаты ЖКУ.

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