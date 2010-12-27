В Петербурге усовершенствуют выдачу пропусков для большегрузов

Принятие новой редакции документа произойдет в скором времени.

Регламент выдачи пропусков для большегрузных автомобилей хотят сделать более удобным для грузоперевозчиков. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

Комитет предложил выдавать пропуска не до конца календарного года, а сроком на двенадцать месяцев с даты получения. Список документов, которые нужны для пропуска, хотят сократить. При желании заявителя маршрут движения смогут составлять сотрудники Центра комплексного благоустройства. Заявитель также может определить его сам, используя рекомендации из приложения к регламенту.

На заседании задумались о создании единого окна для подачи документов на движение по региональным и федеральным дорогам. Это упростит процедуру получения спецразрешений на перевоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Комитет по благоустройству напомнил, что проезд для большегрузных автомобилей свыше 8 тонн внутри КАД разрешен только на 82-х дорогах. Для проезда в других местах у водителей должен быть пропуск.

Ранее Piter.TV рассказал о ДТП с участием самосвала на Мурманском шоссе.

Фото: pixabay.com