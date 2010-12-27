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На Мурманском шоссе самосвал завалился в канаву
Вчера, 11:37
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nadezhda_sib

На Мурманском шоссе самосвал завалился в канаву

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Водитель не пострадал.

На выезде из поселка Синявино-2 самосвал фирмы "Мерседес" оказался в канаве. Об этом в 11 часов 13 июня сообщил очевидец из группы Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Очевидец отмечает, что транспорт груженый. По его версии, водитель не справился с управлением. Мужчине, который был за рулем, удалось отделаться легким испугом.

Самосвал завалился на бок в канаве около Мурманского шоссе.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как таксист помог инвалиду-колясочнику преодолеть зебру на Литейном

Фото: vk.com/spb_today

 

Теги: дтп, канава, самосвал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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