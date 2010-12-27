На Мурманском шоссе самосвал завалился в канаву

Водитель не пострадал.

На выезде из поселка Синявино-2 самосвал фирмы "Мерседес" оказался в канаве. Об этом в 11 часов 13 июня сообщил очевидец из группы Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидец отмечает, что транспорт груженый. По его версии, водитель не справился с управлением. Мужчине, который был за рулем, удалось отделаться легким испугом.

Самосвал завалился на бок в канаве около Мурманского шоссе.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как таксист помог инвалиду-колясочнику преодолеть зебру на Литейном.

Фото: vk.com/spb_today