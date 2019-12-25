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В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что в Петербурге усовершенствовали аккумулятор для сенсоров. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Учёным удалось путём метода молекулярного наслаивания получить материал катода — никелата лития. Соответствующий материл показал работоспособность и высокие ёмкости. По мнению специалистов, что он сможет улучшить эффективность устройств.

Из этого материала учёные намерены получить тонкие плёнки твёрдого электролита и изготовить прототип тонкоплёночного аккумулятора.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы собирают подарки для маленьких пациентов детских больниц.

Фото:пресс-служба СПбПУ