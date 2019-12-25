Петербуржцы собирают подарки для маленьких пациентов детских больниц

Подарки можно передать с 1 по 5 июня для детей сирот, которые сейчас лежат в больницах.

В Петербурге стартует благотворительная акция "Мечта большого человека". Она приурочена ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня. Петербуржцы могут купить материалы для творчества или игрушки и подарить их воспитанникам детских домов, которые находятся в больницах. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Приморский культурный центр".

Малышам можно купить раскраски, прописи, фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, картон, музыкальные книги, пазлы, машинки, мягкие игрушки. При этом все игрушки должны быть с этикеткой и в заводской упаковке.

Акция "Мечта большого человека" будет идти с 1 по 5 июня. Подарки можно передать с 12:00 до 16:00 в офис Приморского культурного центра по адресу: Приморский пр., д. 35.

Накануне губернатор поздравил петербуржцев с наступающим Днём защиты детей.

Фото: Piter.TV