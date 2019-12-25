Губернатор поздравил петербуржцев с наступающим Днём защиты детей

Впервые он отмечался 50 лет назад.

Днем в воскресенье, 31 мая, на официальном сайте городской администрации появилось поздравление с наступающим Днем защиты детей от имени губернатора.

Впервые 1 июня отмечался в 1950 году. В послевоенное время люди поняли, что дети нуждаются не только в заботе родителей, но внимании государства и всего общества.

Мы все ответственны за судьбу подрастающего поколения. Мы хотим видеть наших детей здоровыми и хорошо образованными, помогаем раскрыть их таланты, окружаем любовью, стремимся вырастить их самостоятельными и достойными людьми. отметил глава города.

Губернатор обратил внимание на беспрецедентные меры по оказанию помощи детям и семьям, которые были приняты во время пандемии коронавируса. Так, семьи с детьми получают все новые пособия, в городском бюджете защищены от секвестра все ранее введенные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей и детям-сиротам. Помимо этого финансами обеспечено строительство детских садов и школ, запланированных к вводу в этом году. Также город смог оперативно перейти на дистанционный режим обучения, собрать необходимое оборудование для школьников, у которых нет компьютеров, наладить выдачу продуктовых наборов и обеспечить детей в дежурных детсадах.

Мы и дальше будем делать все, чтобы воспитать юных петербуржцев активными и целеустремленными, дать им востребованные в современном мире знания и навыки, помочь им стать настоящими гражданами России. заявил градоначальник.

Александр Беглов также пожелал всем здоровья, благополучия, оптимизма, и добра.

Ранее мы писали, что в Ленобласти обсудят организацию летнего отдыха для детей.

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