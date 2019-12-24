В Ленобласти обсудят организацию летнего отдыха для детей

В совещании примет участие губернатор региона.

Стало известно, что 1 июня, в День защиты детей, в Ленобласти пройдет совещание, на котором обсудят организацию летнего отдыха для школьников.

В нём примут участие губернатор региона Александр Дрозденко, председатели районных комитетов по образованию и руководители образовательных учреждений Ленинградской области.

Напомним, что в этом году условия проживания детей в летних лагерях изменятся: число проживающих в комнатах сократится, также будут отменены родительские дни. Известно, что носить маски детям не придётся, однако всех проверят на наличие коронавируса.

Ранее мы сообщили, что летние лагеря могут открыть раньше 1 июля.

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