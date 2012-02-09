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В Петербурге планируют ускорить 15 трамвайных маршрутов
Сегодня, 9:15
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В Петербурге планируют ускорить 15 трамвайных маршрутов

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Для пяти маршрутов уде подготовлены дородные карты в рамках проекта "Магистраль 24".

На территории Северной столицы продолжают воплощать проект "Магистраль 24". Так, по информации пресс-службы Смольного, в скором времени будет ускорено движение трамваев на 15-ти городских маршрутах.

Кроме того, специалисты обновят светофоры, создадут повышенные остановочные платформы для трамваев, а также камеры для фиксации нарушений ПДД в зоне трамвайных путей. На данный момент за счёт запрета поворотов налево для автомобилей на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей увеличена пропускная способность данного общественного транспорта.

Кроме того, для маршрутов № 56, 27, 55, 60, 100 уже подготовлены дорожные карты. 

Ранее мы сообщили о том, что с 5 по 25 сентября закроется движение трамваев по Боткинской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: общественный транспорт, правительство петербурга, санкт-петербург, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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