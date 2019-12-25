С 5 по 25 сентября закроется движение трамваев по Боткинской улице

Движение изменят по Боткинской улице у улицы Академика Лебедева в направлении к Большому Сампсониевскому проспекту.

С 5 по 25 сентября движение трамваев № 3, 6 и 20 изменится из-за работ на сетях коммуникаций на Боткинской улице. Об этом рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса".

Движение изменят по Боткинской улице у улицы Академика Лебедева в направлении к Большому Сампсониевскому проспекту. Трамваи временно будут двигаться:

— № 3: от конечной станции "Площадь Репина" до конечной станции "Площадь Ленина". В обратном направлении: по улицам Боткинской, Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Гренадерскому мосту, улицам Чапаева, Большой Монетной, Котовского, Чапаева, Куйбышева и далее по действующей трассе;

— № 6: от конечной станции "Улица Кораблестроителей" до конечной станции "Площадь Ленина". В обратном направлении: по улицам Боткинской, Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Гренадерскому мосту, улицам Чапаева, Большой Монетной, Котовского, Чапаева, Куйбышева и далее по действующей трассе;

— № 20: от конечной станции "Проспект Культуры" по действующей трассе до конечной остановки "Станция метро "Выборгская". В обратном направлении: по Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту и улице Смолячкова.

Фото: Piter.tv

