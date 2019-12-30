За уничтожение соответствующих грибов может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Петербурге усилят защиту краснокнижных видов грибов от браконьеров. сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В ведомстве отметили, что у людей нет никакой потребности, чтобы собирать краснокнижные грибы.

"Важно понимать, что собранный экземпляр редкого гриба может стать последним", —сказано в сообщении.

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности заявил, что за уничтожение соответствующих грибов может теперь может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали о том, что в последний день января Петербург накроет снегопад.

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