В последний день января Петербург накроет снегопад

Температура воздуха составит минус 1-3 градуса.

В пятницу, 31 января, в Северной столице ожидается снегопад. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, Петербург вновь ощутит влияние очередного, приближающегося с запада, циклона. Отмечается, что в температура воздуха в городе составит минус 1-3 градуса по Цельсию. Ветер будет дуть 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

При этом в Ленобласть придут похолодания. Температура опустится до -17 градусов. Горожан просят быть внимательнее на дорогах .

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 31 января отметят День белых котов.

Фото:pixabay