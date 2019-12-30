В Петербурге 31 января отметят День белых котов

Республика кошек выступила с данным предложением.

В Петербурге отметят День белых котов. Он состоится 31 января. Инициатором мероприятия выступают музей и пространство Республика кошек. Они призывают местных жителей выкладывать фотографии в социальных сетях со своими домашними любимцами. Последний день месяца выбран не случайно. Обычно в это время город накрыт белым снежным покровом.

Напомним, что в Петербурге есть несколько белоснежных животных, которые стали звездами. Среди них - близнецы по имени Абис и Айрис. Они популярны в Instagram благодаря своим глазам. Каждая из сестер имеет один глаз голубого, а второй - зеленого цвета.

Еще одним известным животным является кот Ахилл. Он считается талисманом города. Небезызвестен и его коллега по "Эрмитажу" - Жан-Батист-Мишель Валент-Деламот. Последний родился именно 31 января. Это самый старейший кот государственного музея. не раз его имя мелькало в СМИ.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские волонтеры вызволили котенка из фонаря-ловушки.

Фото и видео: Instagram/sis.twins, Piter.t