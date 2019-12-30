Заявители увезли маленького пленника фонаря в ветклинику.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что петербургские волонтеры вызволили котенка из фонаря-ловушки. Об этом сообщают спасатели из отряда "Кошкиспас".

Как оказалось, усатый провалился в опору столба уличного освещения. Инцидент произошёл на улице Володарского в Сестрорецке.

""Ночь, улица, фонарь... Все как в известном стихотворении. Только у нас небольшое дополнение - и кот", —шутят спасатели.

Попавший в ловушку фонаря котик жалобно пищал, чем и привлек местных жителей. Прибывшие на место происшествия спасатели доставали животное при помощи удавки из веревки и проволоки. В настоящее время животное находится в ветклинике.

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Фото:КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум/вк