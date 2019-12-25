В Петербурге усилят работу бригад, проверяющих организации

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в Северной столице усилена работа мобильных бригад, которые проверяют организации в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что власти Петербурга приняли соответствующее решение совместно с Роспотребнадзором. Также Беглов напомнил, что организациям следует по возможности переводить сотрудников на удаленную работу.
Известно, что из 1300 организаций, проверенных в первые четыре дня октября, у половины были выявлены нарушения.
Ранее мы сообщали о том, что временный госпиталь в "Ленэкспо" заработает 12 октября.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все