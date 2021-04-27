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В Петербурге усилят меры безопасности 9 мая
Сегодня, 21:30
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В Петербурге усилят меры безопасности 9 мая

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В частности, усилят досмотр в местах массового скопления и в общественном транспорте. 

Стало известно, что в Петербурге 9 мая усилят меры безопасности. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. 

В Смольном отметили, что правоохранительные органы, специальные службы, пожарные и спасатели будут работать в особом режиме. 

В частности, усилят досмотр в местах массового скопления и в общественном транспорте. 

Напомним, что три водных объекта частично закроют в День Победы в Петербурге. 9 мая с 14:00 до 18:00 закроют участок Фонтанки под Аничковым мостом, участок канала Грибоедова под Казанским мостом и участок Мойки под Зелёным мостом. Они будут закрыты для плавания на маломерных судах. 

Ранее мы писали, что праздничный салют прогремит в 22:00 в День Победы над Петербургом. На пляже Петропавловской крепости 30 залпов в 22:00 даст дивизион Михайловской академии.

Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, безопасность, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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