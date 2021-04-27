В Петербурге усилят меры безопасности 9 мая

В частности, усилят досмотр в местах массового скопления и в общественном транспорте.

Стало известно, что в Петербурге 9 мая усилят меры безопасности. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

В Смольном отметили, что правоохранительные органы, специальные службы, пожарные и спасатели будут работать в особом режиме.

В частности, усилят досмотр в местах массового скопления и в общественном транспорте.

Напомним, что три водных объекта частично закроют в День Победы в Петербурге. 9 мая с 14:00 до 18:00 закроют участок Фонтанки под Аничковым мостом, участок канала Грибоедова под Казанским мостом и участок Мойки под Зелёным мостом. Они будут закрыты для плавания на маломерных судах.

Ранее мы писали, что праздничный салют прогремит в 22:00 в День Победы над Петербургом. На пляже Петропавловской крепости 30 залпов в 22:00 даст дивизион Михайловской академии.

Фото: Piter.tv