Три водных объекта частично закроют в День Победы в Петербурге

Они будут закрыты для плавания на маломерных судах.

Три водных объекта частично закроют в Петербурге в День Победы. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в комитете по транспорту.

9 мая с 14:00 до 18:00 закроют участок Фонтанки под Аничковым мостом, участок канала Грибоедова под Казанским мостом и участок Мойки под Зелёным мостом. Они будут закрыты для плавания на маломерных судах.

Ранее мы писали, что праздничный салют прогремит в 22:00 в День Победы над Петербургом. На пляже Петропавловской крепости 30 залпов в 22:00 даст дивизион Михайловской академии.

Фото: Piter.tv

