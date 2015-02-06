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Три водных объекта частично закроют в День Победы в Петербурге
Сегодня, 18:37
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Три водных объекта частично закроют в День Победы в Петербурге

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Они будут закрыты для плавания на маломерных судах. 

Три водных объекта частично закроют в Петербурге в День Победы. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в комитете по транспорту. 

9 мая с 14:00 до 18:00 закроют участок Фонтанки под Аничковым мостом, участок канала Грибоедова под Казанским мостом и участок Мойки под Зелёным мостом. Они будут закрыты для плавания на маломерных судах. 

Ранее мы писали, что праздничный салют прогремит в 22:00 в День Победы над Петербургом. На пляже Петропавловской крепости 30 залпов в 22:00 даст дивизион Михайловской академии.

Фото: Piter.tv
 

Теги: суда, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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