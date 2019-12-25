На начало нынешнего года в городе насчитывалось 1439 таких объектов.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Петербурге усилят контроль за вводом соцобъектов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Соответствующие меры улучшат контроль за введением объектов социальной инфраструктуры. Отмечается, что в начале 2020 года в Северной столице насчитывалось 1439 таких объектов.

Также Беглов отметил, что администрация города намерена поддерживать диалог с петербуржцами и информировать их о действиях в режиме онлайн.

Ранее мы сообщали о том, что медик из института им. Вредена рассказала о бесконечном карантине и отсутствии помощи.

Фото:Беглов/вк