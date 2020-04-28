Медик из института им. Вредена рассказала о бесконечном карантине и отсутствии помощи

В отделениях почти не осталось медиков, почти все переболели COVID-19. В документах многих медиков не указывается, что они заболели на работе.

Сотрудница петербургского Института травматологии и ортопедии им. Вредена записала видеообращение, в котором рассказала, что на карантине в медучреждении уже 3 недели находятся десятки медиков. Видео она опубликовала на YouTube

Медик рассказала, что она сама лично уже 5 раз сдавала тест на коронавирус, но результаты до нее лично так и не доходили. То есть она не знает, инфицирована она или нет, но её мучает кашель и боль в грудной клетке. Института травматологии и ортопедии женщина не покидала с 6 апреля, хотя официально карантин начался 9 апреля и должен был завершиться 23 числа.

Времени для того, чтобы осмотреть всех оказавшихся на карантине, у врачей просто нет, добавила медик. Никакой реакции от руководства нет, по телефонам горячей линии Роспотребнадзора им не дают конкретики, только справочную информацию. Медик заявила, что многих врачей и пациентов все же увезли в Боткинскую больницу и Госпиталь ветеранов войн. Однако, в картах медиков не указывается тот факт, что заболели они на работе. Сейчас медик, которая записала обращение, сказала, что осталась одна на отделение, всех остальных увезли по больницам.

То есть получается я самая здоровая? С кашлем и болью в груди? Медик

Озвученную в обращении информацию позднее прокомментировал исполняющий обязанности главного врача Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Андрей Черный. Он рассказал, что трудности с тестированием на COVID-19 действительно есть. Они, по словам Черного, связаны с объективными сложностями с получением анализов из лабораторий. Видеообращение с просьбой помочь записали и пациенты этой больницы.

Видео: YouTube/ Валентина Наумова