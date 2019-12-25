Определился поставщик частей человеческих тел для Центра имени Вредена

Победителем тендера стало учреждение из Москвы.

Подведены итоги государственной закупки для НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена в Петербурге. Единственным участником тендера на поставку частей человеческих тел в учебных целях стало московское учреждение "Медико-гуманитарный институт дополнительного образования".

Итог тендера подведен на сайте госзакупок.

НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена начал прием заявок на поставку биологических материалов на сайте госзакупок в октябре. Медицинскому учреждению требовались шесть рук, шесть ног, а также 24 туловища, причем разные его части. Общая сумма контракта составила 12,8 млн рублей.

Директор медучреждения прокомментировал такую необычную закупку, в которой, как оказалось, ничего необычного нет.

Фото: Piter.tv