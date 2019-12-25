На 20 маршрутах трамваев и троллейбусов в Петербурге усилили работу

Также возобновляется работа трамваев №57 и троллейбусов №34.

На 20 маршрутах петербургских трамваев и троллейбусов ожидается прибавление транспорта. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектранса", компания усилит работу на ряде маршрутов из-за выросшего пассажиропотока.

Так с 6 июля возобновится работа трамваев №57 и троллейбусов №34, а на трамвайных маршрутах №20, 23, 24, 27, 36, 45, 49, 52, 57 и 58 и на троллейбусных маршрутах № 9, 11, 31 и 38 станет больше техники. Днем позже дополнительный транспорт пустят также на маршрут троллейбуса №6 и на маршруты трамваев № 19, 48, 52, 60 и 100.

Ранее и на троллейбусный маршрут № 47 в Петербурге добавили технику.

Фото: Piter.TV