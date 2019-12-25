На троллейбусный маршрут № 47 в Петербурге добавили технику

Курсировать на линии начнут сразу пять новых троллейбусов.

На троллейбусном маршруте №47 восстановили плановое количество единиц техники. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, если ранее на работу выезжали лишь две машины, то теперь ездить будут пять единиц. Возвращение троллейбусов связано с постепенной нормализацией эпидемситуации в городе и увеличением пассажиропотока.

Курсировать на линии начнут троллейбусы нового поколения с увеличенным автономным ходом. Также отмечается, что трасса №47 продлена от станции метро "Купчино" до метро "Московская" и пролегает по Белградской улице. Маршрут немного изменили после того, как на участке от улицы Димитрова до проспекта Славы появилось четыре новых остановочных пункта. Кроме того, данный маршрут признали набирающим популярность у горожан.

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Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"