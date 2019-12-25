В Петербурге ушёл из жизни художник Туман Жумабаев

Его картины украшали стены Эрмитажа.

В Петербурге на 58-м году жизни скончался художник Туман Жумабаев. Об этом сообщается на его страницах в соцсетях.

Художника не стало 7 августа в 5:30. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Живописец, родом из Киргизии окончил Ленинградское художественное училище и Ленинградский Ленинградское художественное училище. Он являлся членом Союза художников. Некоторые его картины украшали стены Эрмитажа.

Умер актер сериалов "Строго на юг" и "Сумеречная зона".

Фото: Instagram/ tuman_art