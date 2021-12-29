В Петербурге уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 25%

У детей до двух лет уровень заболеваемости ниже недельных пороговых значений на 51%, у детей 3-6 лет — на 42,5%, а у детей 7-14 лет — на 28,4%.

В понедельник, 14 февраля, стало известно, что в Северной столице продолжается сезонный подъём заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом отмечается, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе снизился на 25,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу, у детей до двух лет уровень заболеваемости ниже недельных пороговых значений на 51%, у детей 3-6 лет — на 42,5%, а у детей 7-14 лет — на 28,4%.

Напомним, что в Петербурге на дистанционном обучении находятся 75 классов. В связи с распространением ОРВИ или выявлением COVID-19, закрыты 34 группы в 23 детсадах, на дистанционном обучении находятся 75 классов в 40 школах.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге перестали действовать ограничения для несовершеннолетних.

Фото: Piter.tv