Петербуржцам теперь проще получить средства реабилитации

Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Беглов.

Порядок получения технических средств реабилитации (ТСР) стал проще, передает 31 декабря пресс-служба администрации Петербурга.

Согласно подписанному постановлению правительства, расширяется перечень модификаций дополнительных ТСР, а также нормы и длительность пользования ими. Срок действия направлений на получение гражданами восстановительных технологий увеличен вдвое: с двух до четырех месяцев.

Предпринятое улучшит обеспечение граждан средствами реабилитации с учетом их индивидуальной потребности.

Ранее мы рассказали, что в городе отменили запрет на работу летних кафе площадью более 18 квадратных метров.

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