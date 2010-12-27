Петербуржцам теперь проще получить средства реабилитации

Порядок получения технических средств реабилитации (ТСР) стал проще, передает 31 декабря пресс-служба администрации Петербурга.
Согласно подписанному постановлению правительства, расширяется перечень модификаций дополнительных ТСР, а также нормы и длительность пользования ими. Срок действия направлений на получение гражданами восстановительных технологий увеличен вдвое: с двух до четырех месяцев.
Предпринятое улучшит обеспечение граждан средствами реабилитации с учетом их индивидуальной потребности.
Ранее мы рассказали, что в городе отменили запрет на работу летних кафе площадью более 18 квадратных метров.
Фото: Pixabay
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