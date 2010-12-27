В Петербурге разрешили открывать летние кафе еще большей площади

Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.

Запрет на работу летних кафе площадью более 18 квадратных метров в Петербурге отменили. О соответствующем постановлении 31 декабря сообщила пресс-служба администрации города.

Согласно документу, теперь разрешено размещение нестационарных торговых объектов, площадь которых превышает 18 квадратных метров, высота - 4 метров, а площадь предназначенного для их размещения земельного участка – 30 квадратных метров.

В пресс-службе указали, что принятие такого решения поможет в развитии малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания в Петербурге.

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Фото: Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом