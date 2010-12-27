Названы 100 лучших ресторанов Петербурга в 2019 году

Первое место отдано тому же заведению, что и в 2018 году.

В Петербурге выбраны лучшие рестораны города. Серьезных изменений в рейтинге из сотни заведений нет. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму.

Главный приз в очередной раз достался Bourgeois Bohemians, известному как ВОВО. Он располагается на Виленском переулке. Следующими в топе стали Birch, Harvest, "Блок", "Банщики". Последний также имеет специальный приз в номинации за лучшую русскую кухню. Далее - Petrov-Vodkin (с такой же специальной премией за русскую кухню). Ресторан Матильды Шнуровой Kokoko оказался на седьмом месте. За ним - Duo Asia, The Sizzle. Замыкает десятку заведение Commons.

Также определены лучшие заведения в номинациях "бар" и "кафе". В первом случае эксперты оценили Bolshoybar, во втором - "Буше". Лучшей новой концепцией может похвастаться Василеостровский рынок.

Напомним, что премия вручается в четвертый раз. В создании ресторанной награды учитывался опыт коллег из соседней Финляндии.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Астория" попала в топ-20 лучших гостиниц мира.

Фото: Piter.tv

