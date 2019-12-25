Сборная Ленобласти взяла бронзу в Кубке России по лыжероллерам

Спортсмены региона вошли в тройку лучших по итогам летнего сезона.

Сборная Ленинградской области заняла третье место в общем командном зачете Кубка России по лыжероллерам. Финальный этап соревнований завершился 13 сентября в Южно-Сахалинске, где спортсмены провели заключительную гонку летнего сезона.

В последний день турнира участники вышли на старт масстарта свободным стилем. Ленинградскую область представляли Евгений Кудрявцев и Борис Вертешин. Кудрявцев финишировал третьим, а Вертешин занял шестое место.

По итогам всех соревнований команда Ленинградской области вошла в тройку сильнейших и завоевала бронзовые медали Кубка России. В региональном комитете по спорту назвали результат успешным завершением не только финального этапа, но и всего летнего сезона, поздравив спортсменов и их тренеров с выступлением.

Фото: Комитет по спорту Ленинградской области