Экспертиза установит причину смерти 7-летних братьев-близнецов в Петербурге

Окончательные выводы сделают после экспертизы.

Следствие рассматривает возможную связь между смертью двух 7-летних братьев-близнецов в Петербурге и приемом лекарственного препарата. Одной из версий стала неправильная дозировка лекарства.

Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной версии, дети могли получить препарат в количестве, которое не соответствовало необходимой дозировке. При этом следствие пока не называет эту версию установленной причиной произошедшего. Для определения обстоятельств смерти назначено экспертное исследование.

Источник отметил, что окончательные выводы можно будет сделать только после проведения экспертизы. Специалистам предстоит установить причину смерти детей и определить, мог ли прием лекарственного препарата повлиять на состояние мальчиков.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что правоохранители задержали молодого человека, повредившего остановку общественного транспорта в Приморском районе. Материальный ущерб составил 31,6 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Фото: Piter.TV