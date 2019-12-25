Алиса Фрейндлих впервые за 10 лет вышла на сцену в Москве

12 сентября 91-летняя актриса выступила в Московском международном Доме музыки вместе с Владимиром Спиваковым и оркестром "Виртуозы Москвы".

91-летняя Алиса Фрейндлих впервые более чем за 10 лет выступила на сцене Московского международного Дома музыки. Концерт состоялся 12 сентября в рамках программы "...Она и музыка и слово...", которую актриса представила вместе с Владимиром Спиваковым и оркестром "Виртуозы Москвы".

Для Фрейндлих это стало первым выступлением на сцене Дома музыки за более чем 10 лет. На концерте актриса читала стихи Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Музыкальную часть вечера исполнил оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова. В программе прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Астора Пьяццоллы.

На выступлении Фрейндлих появилась в черном костюме-тройке. Появление актрисы вызвало большой интерес у зрителей и поклонников. Концерт посетила оперная певица Хибла Герзмава. После мероприятия она поделилась кадрами с вечера и назвала выступление Фрейндлих и Спивакова уникальным.

Появление актрисы на сцене особенно значимо для ее поклонников после того, как в 2025 году Фрейндлих объявила о завершении театральной карьеры в Большом драматическом театре имени Товстоногова. В БДТ артистка прослужила более 40 лет.

В начале декабря Алиса Фрейндлих отметила 91-летие в Петербурге.

Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова (Стас Левшин)