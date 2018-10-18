Инвалидам Петербурга станет проще подавать заявления на соцподдержку

Чиновники внесли изменения в Социальный кодекс Северной столицы.

Петербургским инвалидам станет легче подавать заявления на получение социальной поддержки. В ближайшее время Администрациям районов разрешат принимать заявления без предоставления необходимой документации. Данные изменения уже внесены в городской Социальный кодекс.Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В постановлении будет значиться оговорка: прилагать документы не нужно, если они уже занесены в информационную базу "Реестра социальной защиты". Благодаря нововведению, маломобильные категории граждан смогут получат социальное транспортное обслуживание, а также страховые выплаты по упрощенной системе.

Напомним, что на Софийской эвакуировали детский сад от "РЖД".

Фото: Piter.tv