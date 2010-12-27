На Софийской эвакуировали детский сад от "РЖД"

Взрывное устройство не обнаружено, дети и воспитатели вернулись в здание.

Во Фрунзенском районе Петербурга 13 февраля эвакуировали детский сад. Воспитанников пришлось выводить на улицу во время тихого часа. Оперативники решили не рисковать, так как в диспетчерскую службу поступила информация о заложенной на территории заведения бомбе.

Представители полиции проверили детсад "РЖД", который располагается на Софийской улице, 26. Опасных веществ или предметов обнаружено не было. В общей сложности эвакуировано 57 человек. С часу до трех дети и сотрудники находились вне помещений.

В настоящее время злоумышленник разыскивается. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на Сенной и у Балтийского вокзала можно будет анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

Фото: Piter.tv