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На Софийской эвакуировали детский сад от "РЖД"
Сегодня, 12:25
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lesjasap

На Софийской эвакуировали детский сад от "РЖД"

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Взрывное устройство не обнаружено, дети и воспитатели вернулись в здание.

Во Фрунзенском районе Петербурга 13 февраля эвакуировали детский сад. Воспитанников пришлось выводить на улицу во время тихого часа. Оперативники решили не рисковать, так как в диспетчерскую службу поступила информация о заложенной на территории заведения бомбе.

Представители полиции проверили детсад "РЖД", который располагается на Софийской улице, 26. Опасных веществ или предметов обнаружено не было. В общей сложности эвакуировано 57 человек. С часу до трех дети и сотрудники находились вне помещений.

В настоящее время злоумышленник разыскивается. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на Сенной и у Балтийского вокзала можно будет анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

Фото: Piter.tv

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Теги: детский сад, ржд, софийская улица, телефонный терроризм, телефонный террорист, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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