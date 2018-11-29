На Сенной и у Балтийского вокзала можно будет анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию

Четыре дня СПИД-центр проводит бесплатную проверку на ВИЧ для горожан.

Два дня петербуржцы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильном пункте в центре города. Около Балтийского вокзала 18 и 25 февраля желающие смогут обследоваться в медицинском автобусе. Распознать специализированное транспортное средство будет легко: оно ярко-желтое и обозначено маркировкой.

Отметим, что также тестирование на инфекцию можно будет сдать 19 и 26 февраля на Сенной площади. Внутри автобуса будет размещена мобильная лаборатория. Экспресс-тесты будут проводиться с 17 до 19 часов вечера.

Организаторами выступают СПИД-центр города и местный благотворительный фонд. Также для петербуржцев проведут дотестовую и посттестовую консультацию. Специалисты гарантируют анонимность.

Напомним, что в Петербурге закрывают на карантин более полусотни школьных классов.

Фото: Piter.tv