В Петербурге закрывают на карантин более полусотни школьных классов

Медики закрывают отдельные классы, в которых 20 процентов учащихся не явились на уроки.

В Петербурге на карантин закрыли 53 класса в 24 школах города. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по региону Наталия Башкетова. По данным специалистов, на уроки не пришли более 20 процентов детей.

Кроме учебных заведений, в Северной столице также на неделю отменены посещения в 42 группах 35 детских садов. Напомним, что последние две недели в городе зафиксировано увеличение заболеваемости гриппом, превышающее эпидемиологический порог. Отметим, что в группу риска попали несовершеннолетние от трех до 14 лет.

Напомним, что в Смольном поддержали право репрессированных на бесплатную юрпомощь.

Фото: Piter.tv