В Петербурге закрывают на карантин более полусотни школьных классов

В Петербурге на карантин закрыли 53 класса в 24 школах города. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по региону Наталия Башкетова. По данным специалистов, на уроки не пришли более 20 процентов детей.
Кроме учебных заведений, в Северной столице также на неделю отменены посещения в 42 группах 35 детских садов. Напомним, что последние две недели в городе зафиксировано увеличение заболеваемости гриппом, превышающее эпидемиологический порог. Отметим, что в группу риска попали несовершеннолетние от трех до 14 лет.
Напомним, что в Смольном поддержали право репрессированных на бесплатную юрпомощь.
Фото: Piter.tv
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