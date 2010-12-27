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В Смольном поддержали право репрессированных на бесплатную юрпомощь
Сегодня, 8:24
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lesjasap

В Смольном поддержали право репрессированных на бесплатную юрпомощь

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Власть считает законопроект актуальным для 9,5 тысяч петербуржцев.

Руководство Правительства Петербурга поддержало инициативу о предоставление репрессированным жителям города бесплатной юридической помощи. Напомним, что данный законопроект рассматривается в ЗакСе. Если предложение найдет поддержку у большинства депутатов, то уже с 2020 года более 9,5 тысяч человек смогут воспользоваться нововведением. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что список тех, кто может обратиться за помощью юристов расширится как для реабилитированных граждан после репрессии, так и просто пострадавшие от репрессий.

Фото: Piter.tv

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Теги: право, смольный, юридическая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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