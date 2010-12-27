В Смольном поддержали право репрессированных на бесплатную юрпомощь

Власть считает законопроект актуальным для 9,5 тысяч петербуржцев.

Руководство Правительства Петербурга поддержало инициативу о предоставление репрессированным жителям города бесплатной юридической помощи. Напомним, что данный законопроект рассматривается в ЗакСе. Если предложение найдет поддержку у большинства депутатов, то уже с 2020 года более 9,5 тысяч человек смогут воспользоваться нововведением. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что список тех, кто может обратиться за помощью юристов расширится как для реабилитированных граждан после репрессии, так и просто пострадавшие от репрессий.

Фото: Piter.tv