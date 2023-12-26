Молодым петербуржцам, потерявшим родителей, будет предоставляться бесплатная юридическая помощь

Уточняется, что помощь оказывается адвокатами, являющимися участниками государственной системы.

Губернатор Александр Беглов подписал Закон Петербурга "О внесении изменения в Закон Петербурга "О бесплатной юридической помощи в Петербурге". Речь идет о предоставлении бесплатной юридической помощи горожанам в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период обучения умерли оба родителя или единственный родитель.

Уточняется, что помощь оказывается адвокатами, являющимися участниками государственной системы, в виде:

– правового консультирования в устной и письменной форме;

– составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

– представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях при рассмотрении судами дел об обеспечении мер государственной поддержки и о защите наследственных прав.

