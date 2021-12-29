Собака погибла из-за ледяной глыбы на Малодетскосельском проспекте

Собака не была бездомной.

Собака погибла на тротуаре у дома №22 на Малодетскосельском проспекте. Ее убила глыба льда, сообщили очевидцы 25 января.

Тротуар не был огражден лентой, поэтому хозяйка пса смело пошла под крышей. Когда животное погибло, сотрудники ЖЭКа сразу же оградили участок и развесили объявления.

Ранее Piter.TV показывал, как ледяная глыба рухнула с крыши дома на стекла автомобиля петербуржца и разбила переднее окно. Некоторым петербуржцам удается затем вернуть деньги через суд.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Хлевненко