С начала года в Петербурге на 35% выросли продажи новых авто

Лидером продаж в Петербурге стал бренд Hyundai.

В этом году, с января по август, в Петербурге продано 100 820 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – показали на 35% больше, чем в аналогичный период времени прошлого года. Однако за последние два месяца продажи упали на 11%. Данные привели аналитики агентства "Auto-Dealer-СПб".

В августе дилеры продали 10 802 новых автомобиля. Наибольшей популярностью среди покупателей пользовались три марки: Toyota (16%), Chery (198%) и Ford LCV (31%). А вот LADA, Volkswagen и Mitsubishi потеряли свои лидирующие позиции – продажи упали на 40%.

Ранее были названы самые популярные машины на вторичном рынке в Петербурге.

Фото: pixabay.com