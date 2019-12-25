Названы самые популярные машины на вторичном рынке в Петербурге

Эксперты отметили, что некоторые модели входят в топ сразу в нескольких ценовых категориях.

В понедельник, 26 июля, эксперты "Авито Авто" рассказали Piter.tv, какие модели автомобилей чаще всего покупают в Петербурге и Ленобласти в трех ценовых сегментах: до млн, от 1 млн до 2 млн и дороже 2 млн рублей.

Проанализировав рынок и данные о продажах за первое полугодие текущего года, был составлен рейтинг самых популярных авто. Некоторые из них попали в топы сразу в нескольких ценовых сегментах. Как отмечают эксперты сервиса, так происходит, потому что цена популярных моделей значительно варьируется в зависимости от возраста, состояния, пробега и комплектации.

Топ в ценовом сегменте до млн рублей, по данным сервиса, возглавляет Ford Focus. Второй топ (от 1 млн до 2 млн рублей) возглавил Mitsubishi Outlander, а третий топ (дороже 2 млн рублей) возглавила BMW X5.

По данным сервиса, продажи подержанных автомобилей в регионе выросли на 11,3% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Средняя цена автомобиля с пробегом в Петербурге и Ленинградской области увеличилась за год на 25% и составила в первой половине 2021 года 450 000 рублей.

Петербуржцы и жители Ленобласти часто покупают Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia. Что касается второго сегмента, то там популярны Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Kia Optimа и Toyota RAV4. В топе машин дороже двух млн рублей оказались Mercedes-Benz E-класс, BMW 5 серия, Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado.

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Фото: pexels