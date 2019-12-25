Петербуржцы не верят в развитие отечественного автопрома

Однако треть из опрошенных водителей уверены, что у отечественного автопрома определенно есть будущее.

В понедельник, 26 июля, автомобильный сайт "Дром" поделился с Piter.tv результатами опроса автолюбителей. Петербуржцы ответили всего на один вопрос – верят ли они в светлое будущее отечественного автопрома.

Согласно результатам, половина горожан (52%) считают, что шансов у отечественных машин нет. Остальные предполагают, что еще не все потеряно. Треть автомобилистов (32%) думают, что у российского автопрома еще есть будущее. Небольшая часть опрошенных (7% и 9% соответственно) отметили, что отечественным машинам нужно "немного подтянуть качество", и российские машины ничем не хуже иномарок.

В целом по стране чуть больше половины автолюбителей (53%) не верят в будущее российского автопрома. Еще треть (31%) считают, что есть шансы на развитие.

Большая часть скептиков проживает на Дальнем Востоке, там популярен ввоз подержанных японских машин. Те, кто живет в Центральной России, более лоялен к российским авто. В Москве и Петербурге мнения автолюбителей практически совпадают со средними по стране.

Также эксперты портала отметили, что "Лада Приора" – самая популярная модель на вторичном рынке в текущем году. Лада 2114 Самара и Лада 2107 также вошли в топ-5 самых продаваемых авто.

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