Аналитик рассказал, как коронавирус повлиял на российский авторынок

Цены на машины во втором полугодии вырастут на размер инфляции, если курс доллара будет относительно стабилен.

Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков заявил, что рост цен на автомобили в период пандемии COVID-19 не сильно ударит по кошельку тех, кто в это время планировал купить себе средство передвижения. Об этом он сказал в интервью еженедельному журналу "Профиль".

По его словам, скачок цен на машины будет существенно заметен, если курс доллара "просядет" до 80 рублей, однако, пока для этого не существует каких-либо предпосылок.

Если рубль будет и дальше вести себя относительно стабильно, допуская лишь небольшие колебания в районе 73–75 руб. за доллар, то цены во втором полугодии вырастут лишь на размер инфляции, то есть в пределах 2–3%. Сергей Целиков, глава аналитического агентства "Автостат"

Эксперт уверен, что во второй половине текущего года ожидается замедление продаж автомобилей. По мнению Целикова, в настоящее время рынок и ценовой уровень на них определяются дефицитом транспортных средств. Стабилизации и улучшения ситуации следует ждать только осенью 2021 года.

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