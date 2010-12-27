В Петербурге упали продажи автомобилей на 7% впервые за три года

Только три бренда смогли показать рост продаж. Это KIA, Lada и Mitsubishi.

По итогам января-мая 2019 года доля Петербурга в общем объёме продаж новых автомобилей по России составила 8,9%. Год назад она составляла 8,7%, сообщили эксперты агентства "Auto-Dealer-СПб".

В мае падение продаж составило 7% - в городе реализовали 12 465 новых машин. Последний раз такое сильное сокращение продаж за один месяц было в сентябре 2016 года.

В топ-10 по итогам января-мая показывают рост продаж только три бренда: KIA, Lada и Mitsubishi.

По словам генерального директора "Auto-Dealer-СПб" Михаила Чаплыгина, сокращение продаж авто в мае напрямую связано с завершением первого этапа государственной программы поддержки авторынка.

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