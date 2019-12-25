В Петербурге упали цены на вторичное жилье

За последние три месяца квартиры в стране подешевели на 4%.

За последние три месяца цены на вторичное жилье в России снизились на 4%. Падение стоимости связано со снижением спроса. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследование федеральной компании "Этажи".

Больше всего цены на квартиры изменились в лучшую сторону в Перми, там жилье подешевело на 1,6%. Ростов-на-Дону занял вторую строчку в рейтинге. Здесь средняя стоимость жилья стала ниже на 1,2%. В тройку вошла Самара, в этом городе за "вторичку" покупатели отдадут на 1% меньше, чем могли бы три месяца назад. Следующие в списке Волгоград, Петербург, Казань и Москва.

Отметим, что в других регионах цены на жилье продолжают расти.

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Фото: Piter.tv