Кондратьевский жилмассив предоставит 240 квартир молодым очередникам до осени

Большая часть квартир будут двухкомнатными - для размещения семей с детьми.

До конца лета 2022 года молодым семьям-очередникам предоставят 240 квартир с ремонтом в Кондратьевском жилмассиве. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как подчеркнул вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий, при восстановлении массива упор делался на двухкомнатные квартиры со средней площадью в 65 кв.м., которые идеально подойдут для семей с детьми.

Уже в июле распределим 242 квартиры среди семей молодых городских очередников. Как всегда жилье будет предоставляться с современной комплексной отделкой. Анатолий Повелий, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В общей сложности в Кондратьевском жилмассиве проведут ремонт 591 квартиры. Окончательное завершение работ намечено на 2024 год.

Ранее мы сообщили о том, что объём инвестиций в петербургскую недвижимость упал в 2,5 раза за 6 месяцев 2022 года.

Фото: citywalls.ru