В Петербурге упали цены на "вторичку"

Стоимость жилья снизилась не только в Северной столице.

За месяц в Петербурге снизились цены на вторичное жилье. Еще в июле "квадрат" стоил 205,8 тыс. рублей. Теперь же стоимость одного квадратного метра составляет 204 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики ЦИАН.

Стоимость жилья снизилась не только в Северной столице. Так, в Москве квартиры подешевели на 0,5%, в Воронеже – на 0,2%, Краснодаре вторичное жильё стало дешевле на 2,4%.В целом по России, рассказали в организации, средняя стоиомость "вторички" составляет 121,2 тыс. рублей за "квадрат", в

По мнению специалистов, серьезного подъема цен на жилье в регионе не будет. Сейчас рынок "перегрет", поэтому продавцы идут навстречу покупателям.

Ранее на 13% подорожали комнаты в коммуналках Петербурга. Подобное жилье пользуется спросом у одиноких людей, разменявших свои квартиры по семейным обстоятельствам, или у молодых людей — они рассматривают комнату как стартовый капитал.

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